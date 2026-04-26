أكبر منافسي نتنياهو يتحدون استعدادا للانتخابات الإسرائيلية المقبلة

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

القدس 26 أبريل نيسان (رويترز) – أعلن اثنان من المنافسين السياسيين الرئيسين لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد توحيد جهودهما في محاولة للإطاحة بالحكومة الائتلافية في الانتخابات المقبلة المتوقع إجراؤها في وقت لاحق من هذا العام.

وأصدر رئيسا الوزراء السابقان نفتالي بينيت من تيار اليمين ويائير لابيد من تيار الوسط بيانين أعلنا فيهما اندماج حزبيهما (بينيت 2026) و(هناك مستقبل).

وقال زعيم المعارضة لابيد “تهدف هذه الخطوة إلى توحيد التكتل ووضع حد للانقسامات الداخلية وتركيز كل الجهود على الفوز بالانتخابات المقبلة الحاسمة وقيادة إسرائيل نحو المستقبل”.

وقال مكتب بينيت إن الحزب الجديد سيحمل اسم (معا) وإنه سيتولى قيادته.

(إعداد محمد عطية للنشرة العربية )

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية