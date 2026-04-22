The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

أكثر من ألف فنان يدعون إلى مقاطعة “يوروفيجن” رفضا لمشاركة إسرائيل

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

دعا أكثر من ألف موسيقي حول العالم إلى مقاطعة مسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن) في أيار/مايو في فيينا، احتجاجا على مشاركة إسرائيل.

وجمعت الرسالة، المنشورة على موقع حركة “لا موسيقى للإبادة الجماعية”، أكثر من 1100 توقيع بحلول الثلاثاء.

ومعظم الموقعين فنانون متعاقدون مع شركات إنتاج صغيرة ومتوسطة الحجم، لكن من بينهم مجموعات ومغنون مشهورون مثل ماسيف أتاك ونيكاب وماكلمور وروجر واترز. 

ويدعو الموقعون إلى استبعاد هيئة البث العامة الإسرائيلية (كان) التي “أصبحت متواطئة في الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها إسرائيل”.

ووقع الاختيار على المغني الفرنسي الإسرائيلي نوام بيتان (27 عاما) لتمثيل إسرائيل حيث تحظى المسابقة بمتابعة كبيرة ويحظى مرشحوها بدعم كبير.

وتتعرض مسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن) التي تحتفل بنسختها السبعين هذا العام، لأكبر مقاطعة في تاريخها بسبب مشاركة إسرائيل.

وأعلنت هيئات البث من إسبانيا وآيرلندا وأيسلندا وهولندا وسلوفينيا انسحابها.

وانتقدت الدول المنسحبة الحرب الإسرائيلية الدامية والمدمرة في غزة بعد هجوم حركة حماس الفلسطينية في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

فازت إسرائيل بمسابقة الأغنية الأوروبية أربع مرات، كان آخرها عام 2018.

دار/ح س/ناش

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية