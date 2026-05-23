أكثر من 1,5 مليون حاج وصلوا للسعودية رغم تعقيدات السفر المرتبطة بالحرب

وصل أكثر من 1,518 مليون حاج إلى السعودية من خارج المملكة، في عدد يتجاوز أرقام الحجاج الدولييّن المسجلة في العام 2025، رغم تعقيدات السفر وحالة عدم اليقين المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط، على ما أفاد مسؤول سعودي.

وأدت الحرب التي اندلعت بعد هجوم الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 شباط/فبراير وما تبعها من هجمات شنتها طهران على أهداف في السعودية ودول الخليج العربية إلى اضطرابات واسعة في حركة الطيران في المنطقة.

وبدأت الناقلات الجوية الرئيسية في الخليج، في الإمارات وقطر والبحرين مؤخرا، في استعادة جزء كبير من طاقتها التشغيلية بعد أسابيع من إغلاق المجالات الجوية وإلغاء الرحلات.

وقال قائد قوات الجوازات بالحج اللواء صالح المربع، خلال مؤتمر صحافي مساء الجمعة، “أود الإعلان عن قرب انتهاء فترة قدوم الحجاج من خارج المملكة وبلغ حتى الآن مجموع الحجاج 1,518,153 حاجا قدموا من خارج المملكة”.

وأضاف “كان نصيب المنافذ الجوية 1,457,514 والمنافذ البرية 45141 والمنافذ البحرية 6497 حاجا”.

وهذه الأرقام مرشحة للزيادة مع تبقي يومين على انطلاق مناسك الحج الاثنين عشية الوقوف بعرفات الثلاثاء في الركن الأعظم للحجّ.

والعام الماضي، بلغ عدد الحجاج 1,673,320 حاجا، بينهم 1,506,576 من خارج السعودية.

يعني هذا أنّ عدد الحجاج الذين وصلوا من الخارج هذا العام تجاوز بالفعل العدد المسجّل في 2025 رغم الاضطرابات الإقليمية.

وبالإضافة للخطوط الجوية السعودية، تقوم شركات الطيران الرئيسية في الخليج، وفي مقدمتها “طيران الإمارات” و”طيران الاتحاد” و”الخطوط الجوية القطرية” و”طيران الخليج”، بدور رئيسي في نقل الحجاج خصوصا من دول شرق آسيا التي تشكل نسبة كبيرة من الحجاج الدوليين.

وتفيض مكّة حاليا بأكثر من مليون حاج انغمسوا في الأجواء الروحانية المرتبطة بالحج غير عابئين بإمكانية تجدد الحرب في المنطقة.

وتحرص السلطات السعودية على إبقاء الصراع بعيدا من أجواء الحجّ الذي يشكل واحدا من أكبر التجمعات الدينية السنوية في العالم.

