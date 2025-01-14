أكثر من 120 قتيلا بقصف على أم درمان السودانية (عناصر إنقاذ)

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أفاد مسعفون سودانيون بأن أكثر من 120 شخصا قتلوا الاثنين في قصف استهدف منطقة في أم درمان الواقعة ضمن الخرطوم الكبرى.

وقالت “غرفة طوارئ أمبدة” وهي جزء من شبكة متطوعين في مجال الإنقاذ في أنحاء السودان “نتيجة للقصف العشوائي على منطقة دار السلام كان الحصر الاولي للضحايا 120 شهيدا من المدنيين”، من دون أن تحدد الجهة التي تقف وراء القصف.

وتحدث المسعفون في بيانهم عن “شُح كبير في الامدادات الطبية المتعلقة بأدوية الاسعافات الاولية، مع وجود عدد كبير من المصابين تتفاوت درجات اصابتهم”.

تصاعدت حدة المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الأسابيع الأخيرة بعد 20 شهرا على اندلاع الحرب في السودان.

وقتل عشرات الآلاف في الحرب التي باتت البلاد على أثرها على حافة المجاعة، بحسب هيئات إغاثية.

واتُّهم الجيش وقوات الدعم السريع على حد سواء باستهداف المدنيين، بما في ذلك العاملين في المجال الصحي، واستهداف المناطق السكنية بقصف عشوائي.

تقع معظم أجزاء أم درمان تحت سيطرة الجيش بينما تسيطر قوات الدعم السريع على العاصمة وجزء من منطقة الخرطوم الكبرى.

وأفاد السكان من على ضفتي النيل الفاصل بين أم درمان والعاصمة عن قصف عبر النهر إذ تضرب القنابل والشظايا المنازل والمدنيين بشكل متكرر.

ماف/لين/غ ر