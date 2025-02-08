أكثر من 200 ألف ألماني يتظاهرون في ميونيخ ضد اليمين المتطرف

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شهدت ألمانيا السبت تظاهرات حاشدة جديدة ضد اليمين المتطرف، شارك في أكبرها 200 ألف متظاهر في ميونيخ، بحسب شرطة المدينة.

وقالت الشرطة في عاصمة ولاية بافاريا عبر مجموعة واتساب التابعة لها “نقدر عدد الأشخاص بأكثر من 200 ألف”، بعد أن تحدثت عن “أكثر من 100 ألف” عندما بدأت التظاهرة في الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي.

قبل أسبوعين من الانتخابات التشريعية الألمانية، حذّر المتظاهرون الذين تجمعوا تحت شعار “الديموقراطية تحتاج اليكم”، من أي تعاون مع حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف.

ويريد منظمو تظاهرة “ميونيخ متعددة الألوان” إرسال “إشارة قوية لصالح التنوع والكرامة الإنسانية والوئام والديموقراطية” قبل الانتخابات.

ودعت حركة “الجدات ضد اليمين المتطرف” التي تأسست عام 2018 بتأثير من مبادرة مماثلة في النمسا، إلى تظاهرات السبت في العديد من المدن الألمانية، من بينها هانوفر (شمال) حيث تظاهر 24 ألف شخص، بحسب الشرطة.

الأحد الماضي، تظاهر 160 ألف شخص بحسب الشرطة في العاصمة الألمانية برلين، للأسباب نفسها.

وبدأت الاحتجاجات الأسبوع الماضي بعد أن تقارب فريدريش ميرتس، مرشح حزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي لمنصب المستشار، وهو الأوفر حظا في استطلاعات الرأي، مع حزب البديل من أجل ألمانيا لتمرير اقتراح غير ملزم في البرلمان يدعو إلى منع دخول جميع الأجانب غير المسجلين إلى البلاد.

وكانت الأحزاب التقليدية ترفض حتى تلك اللحظة أي تعاون على المستوى الوطني مع اليمين المتطرف، تحت شعار إقامة “جدار حماية” ضد التشكيلات القومية والمعادية للمهاجرين.

لكن المحافظين أكدوا خلال اجتماع في البرلمان الاثنين أنهم يستبعدون تشكيل حكومة مع حزب البديل من أجل ألمانيا الذي يحتل المرتبة الثانية في استطلاعات الرأي.

كلب/ح س/ب ق