أكثر من 24 مليون نزيل فندقي في الإمارات في أول 10 أشهر من 2024

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بلغ عدد نزلاء الفنادق في الإمارات نحو 24,9 مليون نزيل خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2024، محققا نموا بنسبة 9,5 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2023، بحسب ما قال وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري.

وأوضح المري، وهو أيضا رئيس مجلس الإمارات للسياحة، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام)، أن “إجمالي عدد الليالي الفندقية بلغ نحو 85 مليون ليلة بنسبة نمو 8 %”.

وأضاف “ارتفع عدد المنشآت الفندقية في الدولة إلى 1246 منشأة بنهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مسجلا نموا بنسبة 2 % مقارنة بالأشهر العشر الأولى من العام 2023”.

بور/الح