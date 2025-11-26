أكثر من 30 قتيلا في فيضانات في تايلاند وماليزيا ونزوح الالاف

نزح عشرات الآف الأشخاص في تايلاند وماليزيا المجاورة إثر فيضانات واسعة النطاق غمرت الشوارع والمنازل، وأودت بحياة 34 شخصا على الأقل، وفق حصيلة جديدة.

وأعلنت الحكومة التايلاندية حالة الطوارئ في مقاطعة سونغكلا الثلاثاء، حيث ضربت الأمطار الغزيرة المنطقة الجنوبية منذ أواخر الأسبوع الماضي.

وأظهرت صورة لوكالة فرانس برس الأربعاء مياه فيضانات بنية داكنة تغمر الشوارع والطوابق الأرضية لمبان سكنية في هات ياي، المركز السياحي لمقاطعة سونغكلا.

صرح متحدث باسم الحكومة التايلاندية للصحافيين بأن 33 شخصا لقوا حتفهم في سبع مقاطعات غرقا وصعقا بالكهرباء.

وامتدت الفيضانات العارمة إلى سبع مقاطعات جنوبية يقطنها الملايين وفق إدارة الوقاية من الكوارث.

واستخدم عناصر الإنقاذ القوارب والدراجات المائية والشاحنات العسكرية لإجلاء سكان تحاصرهم المياه.

وأعلن الجيش نشر حاملة طائرات وإرسال طائرات هليكوبتر لنقل المرضى جوا إلى المستشفيات القريبة.

وتم إجلاء أكثر من 10 آلاف شخص من منازلهم في سونغكلا منذ الأسبوع الماضي.، بحسب قسم العلاقات العامة في هذه المقاطعة وتم تحويل حرم الجامعات إلى مراكز للنازحين.

وأعلنت إدارة سونغكلا الإقليمية الأربعاء عن إنشاء مراكز غذائية قادرة على توزيع ما يصل إلى 20 ألف صندوق غذائي يوميا على ضحايا الفيضانات.

تشهد تايلاند هطول أمطار غزيرة بين حزيران/يونيو وأيلول/سبتمبر، ويقول علماء إن الاحترار المناخي الناجم عن النشاط البشري يجعل الظواهر الطبيعية أكثر حدة وأطول وأكثر تكرارا.

وفي ماليزيا المجاورة، اجتاحت الفيضانات الناجمة عن أيام من الأمطار الغزيرة ثماني ولايات، مع توقع خبراء الأرصاد الجوية هطول المزيد من الأمطار في المنطقة خلال الأيام المقبلة.

وتم إجلاء أكثر من 27 ألف شخص إلى عشرات من مراكز الإيواء الموقتة هذا الأسبوع، مع تسجيل حالة وفاة واحدة في ولاية كلنتن، إحدى أكثر الولايات تضررا، على الساحل الشمالي الشرقي، وفقا لمسؤولي الإنقاذ.

