مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

أكثر من 310 مليون دولار أرباح “دبي لصناعات الطيران” خلال 9 أشهر

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أعلنت “دبي لصناعات الطيران المحدودة” الأربعاء نتائجها المالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 أيلول/سبتمبر الماضي، مشيرة إلى نمو أرباح الشركة بنحو 55 في المئة إلى 310,8 مليون دولار، مقارنة بنحو 200 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت أرباح الفترة قبل احتساب الضرائب 326,6 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2024، مقارنة بـ207,5 مليون في العام الماضي. ووصلت إيرادات الشركة إلى 1,017 مليار دولار، في مقابل 989,2 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها العام الماضي.

ووفق ما أعلنته الشركة عن نتائج أعمالها خلال فترة الأشهر التسعة، فقد “وقعت اتفاقيات لشراء 23 طائرة بقيمة 1,1 مليار دولار أميركي تقريبا، و91% من الطائرات ضيقة البدن، و86% منها طائرات مزودة بتكنولوجيا الجيل التالي”.

كما وقعت خلال تشرين الأول/أكتوبر الحالي اتفاقية لشراء 10 طائرات مقابل مبلغ إجمالي يبلغ حوالي نصف مليار دولار أميركي.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟

هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟

شارك في الحوار
306 إعجاب
201 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

ما الذي يمكن أن تتعلمه سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية من بعضهما البعض حاليا؟

ما هو رأيك حول كيفية استفادة الجمهوريات الشقيقة السابقة من بعضها البعض؟

شارك في الحوار
100 إعجاب
79 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سايمون برادلي

هل تتجنّب.ين الأخبار؟ ولماذا؟

هل أنت مهتم.ة جدًا بالأخبار، أم تحاول.ين تجنّبها؟ لماذا تعتقد.ين أن الاهتمام العام بالأخبار في تراجع؟ شارك.ي رأيك في الموضوع.

شارك في الحوار
56 إعجاب
77 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية