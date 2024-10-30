أكثر من 310 مليون دولار أرباح “دبي لصناعات الطيران” خلال 9 أشهر

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أعلنت “دبي لصناعات الطيران المحدودة” الأربعاء نتائجها المالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 أيلول/سبتمبر الماضي، مشيرة إلى نمو أرباح الشركة بنحو 55 في المئة إلى 310,8 مليون دولار، مقارنة بنحو 200 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت أرباح الفترة قبل احتساب الضرائب 326,6 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2024، مقارنة بـ207,5 مليون في العام الماضي. ووصلت إيرادات الشركة إلى 1,017 مليار دولار، في مقابل 989,2 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها العام الماضي.

ووفق ما أعلنته الشركة عن نتائج أعمالها خلال فترة الأشهر التسعة، فقد “وقعت اتفاقيات لشراء 23 طائرة بقيمة 1,1 مليار دولار أميركي تقريبا، و91% من الطائرات ضيقة البدن، و86% منها طائرات مزودة بتكنولوجيا الجيل التالي”.

كما وقعت خلال تشرين الأول/أكتوبر الحالي اتفاقية لشراء 10 طائرات مقابل مبلغ إجمالي يبلغ حوالي نصف مليار دولار أميركي.