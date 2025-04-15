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أكثر من 3700 حالة اختناق في العراق جرّاء العاصفة الرملية (حصيلة جديدة)

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أعلنت وزارة الصحة العراقية في حصيلة جديدة تسجيل أكثر من 3700 حالة اختناق جرّاء عاصفة رملية ضربت الاثنين وسط وجنوب البلد.

وأدّت العاصفة الرملية بين بعد ظهر الاثنين وأولى ساعات صباح الثلاثاء إلى انعدام الرؤية في العديد من المناطق وعرقلة حركة الملاحة الجوية في مطارَي النجف والبصرة الدوليين، بحسب وزارة النقل العراقية.

وأفاد مصوّرو وكالة فرانس برس في النجف والبصرة والناصرية أن سحبا برتقالية كثيفة من الغبار غطّت الشوارع والمنازل وأرغمت الشرطيين والمارّة على وضع كمامات. وساعد أحد المسعفين في النجف رجلا على التنفس من أسطوانة للأوكسيجن.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر لوكالة الأنباء العراقية الثلاثاء إن “عدد حالات الاختناق التي تم تسجيلها بسبب موجة الغبار ليوم أمس (الاثنين) ولغاية الآن بلغ 3747 حالة دخول إلى ردهات الطوارئ في بغداد والمحافظات”.

وأكّد عدم تسجيل أي وفيات “ولا حالات رقود في العناية المركّزة”، مشيرا إلى أن معظم المصابين غادروا المستشفيات “بعد تلقي العلاجات اللازمة” و”تماثلوا للشفاء التام”.

ولفت إلى أن العدد الأكبر سُجّل في محافظة البصرة (جنوب) حيث دخل 1041 مصابا بحالات اختناق إلى المستشفى، تليها محافظتا المثنى (874 حالة) وميسان (628).

وقررت السلطات في البصرة تعطيل الدوام الرسمي الثلاثاء “بسبب سوء الأحوال الجوية”، حسبما ورد في بيان لديوان محافظة البصرة نشرته وكالة الأنباء العراقية.

وأوردت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل العراقية في بيان أن مدن جنوب ووسط العراق تأثرت “بموجات غبار كثيفة ناتجة عن نشاط … رياح سطحية قادمة من شرق السعودية وجنوب غرب العراق”.

وخلال عاصفة رملية مماثلة في أيار/مايو 2022، سجّل العراق وفاة شخص واحد على الأقلّ ودخول نحو خمسة آلاف شخص المستشفى بسبب إصابتهم بمشاكل تنفسية.

وقالت السلطات الصحية وقتها إن أكثر المتضررين من هكذا عواصف هم الأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي المزمنة مثل الربو وكبار السن الذين يعانون من قصور في القلب.

وعلى الرغم من أن هذه الظاهرة تراجعت حدتها نسبيا في عامَي 2023 و2024، زادت العواصف الرملية من حيث العدد والشدة في السنوات الأخيرة في العراق.

ويقول خبراء إن العواصف الترابية قد تزداد سوءا في العراق الذي تعتبره الأمم المتحدة واحدا من الدول الخمس الأكثر تأثرا ببعض أوجه التغيّر المناخي.

كبج-تجغ/ص ك

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