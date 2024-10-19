أكثر من 400 قتيل خلال أسبوعين في شمال قطاع غزة (مسعفون)

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أفاد مسعفون أن أكثر من 400 شخص قتلوا خلال أسبوعين في شمال قطاع غزة، حيث واصل الجيش الاسرائيلي السبت هجومه على حركة حماس بعد عام من الحرب ومقتل زعيمها يحيى السنوار.

وقال الدفاع المدني إن قصفا في جباليا بشمال القطاع أسفر عن 33 قتيلا. وتتعرض جباليا منذ السادس من تشرين الاول/اكتوبر لهجوم جوي وبري مع اعلان الجيش الاسرائيلي أن حماس تعيد تعزيز صفوفها في هذه المنطقة.

والحرب المستمرة في غزة منذ السابع من تشرين الاول/اكتوبر 2023 انتقلت الى لبنان، حيث تشن اسرائيل منذ 30 ايلول/سبتمبر عمليات برية في جنوب البلاد في موازاة غارات جوية على حزب الله الموالي لايران وحليف حماس.

دوت صفارات الانذار السبت في شمال إسرائيل. وأحصى الجيش ما لا يقل عن 115 مقذوفا اطلقت من لبنان فيما استهدفت غارات اسرائيلية متكررة ضاحية بيروت الجنوبية وشرق البلاد.

واعلن حزب الله إطلاق صواريخ على منطقة حيفا في شمال اسرائيل وعلى مدينة صفد وقاعدة عسكرية.

وصباح السبت، أورد مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في بيان أن “مسيرة أطلقت نحو مسكن رئيس الوزراء قي قيساريا” شمال تل أبيب، مضيفا أن “رئيس الوزراء وزوجته لم يكونا هناك ولم يوقع الحادث أي ضحايا”.

كما اعلنت خدمات الطوارئ الإسرائيلية أن رجلا قتل بشظايا بالقرب من مدينة عكا الساحلية السبت.

واستهدفت غارات إسرائيلية الضاحية الجنوبية لبيروت، كما أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” اللبنانية الرسمية، بعيد إصدار الجيش الاسرائيلي إنذارات جديدة بالإخلاء لسكان المنطقة.

وأظهرت لقطات لفرانس برس الدخان يتصاعد فوق الضاحية الجنوبية إثر الغارات الأولى على المنطقة منذ ثلاثة أيام.

كذلك، قتل شخصان في غارة اسرائيلية استهدفت سيارة على طريق سريع شمال بيروت، بحسب وزارة الصحة اللبنانية والإعلام الرسمي، وهي المرة الأولى التي تستهدف فيها هذه المنطقة منذ بدء التصعيد قبل أكثر من عام.

مدى نحو شهر، قُتل ما لا يقل عن 1420 شخصا في لبنان جراء القصف الإسرائيلي، بحسب تعداد لفرانس برس استنادا إلى بيانات رسمية، بينما أرغم أكثر من مليون شخص على النزوح.

واحصت الامم المتحدة نزوح نحو 700 الف شخص.

تتواصل الحرب بين الدولة العبرية وحزب الله رغم انتشار قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان (اليونيفيل).

واقترح مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل السبت تعزيز تفويض مهمة اليونيفيل.

وقال متحدثا على هامش قمة دفاعية لمجموعة السبع “لا يمكنهم التصرف بشكل مستقل، إنه بالتأكيد دور محدود. يمكن النظر في توسيع الدور ولكن هذا يتطلب قرارا من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.

– “اكثر من 400 شهيد” –

في قطاع غزة، افاد شهود بإطلاق نار كثيف وقصف بالمدفعية على مخيم جباليا للاجئين بعد ضربة دامية ليلا، اضافة الى قصف طاول مخيم البريج في وسط القطاع.

واورد اطباء أن القوات الاسرائيلية قصفت المستشفى الاندونيسي في بيت لاهيا شمالا.

وفي اتصال مع فرانس برس، أكد الجيش الاسرائيلي أن قواته التي تنشط في المنطقة “أبلغت باهمية الحد من الاضرار على البنى التحتية البشرية والطبية”.

وشدد الجيش على أن “المستشفى يواصل عمله من دون اضطرابات”، مؤكدا أنه لم يتعرض “لاطلاق نار متعمد”.

وأعلن الدفاع المدني في قطاع غزة السبت مقتل أكثر من 400 فلسطيني في شمال القطاع في الأسبوعين الماضيين، بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي حملة تستهدف الشمال المحاصر.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس “انتشلنا اكثر من 400 شهيد من أماكن الاستهداف المختلفة في محافظة شمال قطاع غزة التي تضم جباليا ومخيمها وبيت لاهيا وبيت حانون، منذ بدء العملية العسكرية لجيش الاحتلال” في السادس من تشرين الأول/اكتوبر.

وكانت حماس اكدت الجمعة ان مقتل زعيمها يحيى السنوار الاربعاء بايدي جنود إسرائيليين في جنوب قطاع غزة “سيزيدها صلابة”.

واكدت أيضا أنه لن يتم الافراج عن الرهائن المحتجزين لديها قبل “وقف” الهجوم الذي تشنه اسرائيل ردا على هجوم الحركة الفلسطينية على جنوب اسرائيل في السابع من تشرين الاول/اكتوبر 2023 والذي يعتبر السنوار مهندسه الرئيسي.

وتوصل تشريح إسرائيلي لجثة السنوار إلى أن رصاصة في الرأس تسببت بمقتله، وفق ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الجمعة.

– “جحيم على الارض” –

بعد الرئيس الاميركي جو بايدن، اعتبر جوزيب بوريل أن مقتل السنوار في قطاع غزة يفتح “أفقا جديدا” من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في القطاع.

لكن محللين رأوا أن مقتل السنوار يضعف الهرمية القيادية في حماس ويدخل الحركة في حالة من التشرذم، وهذا بدوره يزيد من تعقيد المفاوضات.

وقال جان ألترمان من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في الولايات المتحدة إنّ “جهود المفاوضات كانت ترتكز في السابق على فكرة أنّ السنوار لديه اتصال مع معظم الذين يحتجزون الرهائن، وأنّه يمكن أن يؤثر على أفعالهم”.

واضاف أنّ “الصورة أصبحت أكثر ضبابية الآن ويجب أن نتوقع حلولا مختلفة”.

ودعا منتدى عائلات الرهائن والمفقودين الحكومة الإسرائيلية والوسطاء الدوليين إلى الإفادة من “هذا الإنجاز الكبير لتأمين عودة الرهائن”.

تسبّب هجوم حماس قبل عام بمقتل 1206 أشخاص غالبيتهم مدنيون، حسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى أرقام إسرائيلية رسمية تشمل رهائن ماتوا أو قتِلوا خلال احتجازهم في غزة.

ومن أصل 251 شخصا خطفوا خلال الهجوم، ما زال 97 محتجزين في غزة، بينهم 34 يقول الجيش إنهم لقوا حتفهم.

وتردّ إسرائيل منذ أكثر من سنة بحملة قصف مدمّرة وعمليات برّية في قطاع غزة أدّت الى مقتل ما لا يقل عن 42519 فلسطيني، معظمهم نساء وأطفال، وفق أحدث بيانات وزارة الصحة التابعة لحماس، والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

الجمعة، قال جيمس إلدر المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إن “تقديرات متحفظة تشير إلى أن عدد القتلى بين الأطفال في غزة بلغ أكثر من 14100 طفل”.

وأضاف إلدر الجمعة “إن غزة هي التجسيد الحقيقي للجحيم على الأرض بالنسبة الى مليون طفل فيها. والوضع يزداد سوءا”.

بور/شي-ب ق/ود