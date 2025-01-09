أكثر من 50 ألف سوري في تركيا عادوا إلى ديارهم خلال شهر

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أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا أن أكثر من 50 ألف لاجئ سوري اجتازوا الحدود التركية للعودة إلى بلدهم خلال شهر.

وقال الوزير في إحاطة إعلامية من معبر جيلوة غوزو الحدودي في محافظة هاتاي (الجنوب) “في خلال شهر، عاد 52622 سوريا طوعا إلى بلدهم بأمن وكرامة”.

وكانت السلطات التركية قد أفادت في وقت سابق بأن 30663 سوريا غادروا تركيا عائدين إلى بلدهم بعد 17 يوما من سقوط بشار الأسد.

وأوضح الوزير أن 41437 شخصا عادوا إلى سوريا مع عائلاتهم و11185 سوريا اجتازوا الحدود إلى بلدهم.

وتستقبل تركيا التي تتشارك حدودا تمتدّ على أكثر من 900 كيلومتر مع سوريا حوالى 2,92 مليون سوري على أراضيها فرّوا من الحرب التي عصفت ببلدهم اعتبارا من 2011.

وتتيح تركيا التي تأمل أن يعود عدد كبير من اللاجئين السوريين إلى بلدهم بغية احتواء المشاعر المعادية للاجئين المتنامية في أوساط السكان، لفرد واحد من كلّ عائلة لاجئة الذهاب إلى سوريا والعودة ثلاث مرّات حتّى الأوّل من تموز/يوليو 2025 تمهيدا لإعادة التوطين.

بج/م ن/ب ق