The Swiss voice in the world since 1935
الديمقراطية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

أكثر من 50 علامة محلية وعالمية تشارك في معرض القوارب المستعملة بدبي

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

يشهد مرسى خور دبي بين 31 تشرين الأول/أكتوبر و2 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل فعاليات النسخة الحادية عشرة من معرض “القوارب المستعملة في دبي”، الذي يُقام هذا العام تحت شعار “قارب لكل شخص”، بمشاركة أكثر من 50 علامة تجارية محلية وإقليمية وعالمية من شركات ووكلاء قوارب ويخوت وتجار مستلزمات بحرية، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) السبت.

وأفادت الوكالة بأنّ المعرض يعد من أبرز الفعاليات المتخصصة في القطاع البحري في المنطقة، اذ يوفر منصة لعرض وبيع القوارب واليخوت المستعملة بأسعار تنافسية، ويساهم في دعم الاقتصاد الدائري وتعزيز مكانة دبي كوجهة رائدة في صناعة اليخوت والأنشطة البحرية.

وتشير مؤشرات السوق إلى أن حجم سوق القوارب الترفيهية في الشرق الأوسط قد يبلغ نحو 2.95 مليار دولار بحلول عام 2027، بمعدل نمو سنوي يقدر بنحو 4.9 في المئة، مدفوعا بتطور البنية التحتية وازدياد الطلب على السياحة البحرية في المنطقة، بحسب المصدر نفسه.

هت

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية