أكثر من 50 علامة محلية وعالمية تشارك في معرض القوارب المستعملة بدبي

يشهد مرسى خور دبي بين 31 تشرين الأول/أكتوبر و2 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل فعاليات النسخة الحادية عشرة من معرض “القوارب المستعملة في دبي”، الذي يُقام هذا العام تحت شعار “قارب لكل شخص”، بمشاركة أكثر من 50 علامة تجارية محلية وإقليمية وعالمية من شركات ووكلاء قوارب ويخوت وتجار مستلزمات بحرية، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) السبت.

وأفادت الوكالة بأنّ المعرض يعد من أبرز الفعاليات المتخصصة في القطاع البحري في المنطقة، اذ يوفر منصة لعرض وبيع القوارب واليخوت المستعملة بأسعار تنافسية، ويساهم في دعم الاقتصاد الدائري وتعزيز مكانة دبي كوجهة رائدة في صناعة اليخوت والأنشطة البحرية.

وتشير مؤشرات السوق إلى أن حجم سوق القوارب الترفيهية في الشرق الأوسط قد يبلغ نحو 2.95 مليار دولار بحلول عام 2027، بمعدل نمو سنوي يقدر بنحو 4.9 في المئة، مدفوعا بتطور البنية التحتية وازدياد الطلب على السياحة البحرية في المنطقة، بحسب المصدر نفسه.

