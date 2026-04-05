أكثر من 70 مفقودا بعد غرق قارب ينقل مهاجرين في المتوسط (منظمتان)

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

فُقد أكثر من 70 شخصا وقضى اثنان على الأقل إثر انقلاب قارب ينقل مهاجرين في وسط البحر الأبيض المتوسط، بحسب ما أفادت منظمتا “ميديترانيا سايفينغ هيومنز” و”سي ووتش” غير الحكوميتين الأحد.

وأعلنت “ميديتيرانيا سايفينغ هيومنز” إنقاذ 32 شخصا بعد غرق القارب الذي أبحر بعد ظهر السبت من ليبيا وعلى متنه 105 أشخاص من نساء ورجال وأطفال.

وأضافت المنظمة “حادث غرق مأسوي في عيد الفصح. 32 ناجيا، تم انتشال جثّتين، وأكثر من 70 شخصا في عداد المفقودين”، موضحة أنّ القارب الخشب انقلب في منطقة بحث وإنقاذ تسيطر عليها السلطات الليبية.

من جانبها، أفادت منظمة “سي ووتش” بأنّ الناجين أُنقذوا بواسطة سفينتين تجاريتين ونزلوا صباح الأحد في جزيرة لامبيدوسا الإيطالية.

وأظهر مقطع فيديو نشرته المنظمة على منصة إكس، ويبدو أن طائرة المراقبة “سي بيرد 2” قامت بتصويره، رجالا يتشبّثون بهيكل القارب المنقلب بينما كان ينجرف في عرض البحر، ثم تقترب منه سفينة تجارية.

وقالت “ميديتيرنيا سايفينغ هيومنز”، “نتشارك الألم مع الناجين وأُسرهم وأقاربهم. هذا ليس حادثا مأسويا، بل هو نتيجة سياسات الحكومات الأوروبية التي ترفض فتح طرق وصول آمنة وقانونية”.

وتشكل لامبيدوسا نقطة وصول أساسية للمهاجرين الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط انطلاقا من شمال إفريقيا. ويهلك كثيرون أثناء قيامهم بهذه الرحلة الخطرة.

ومنذ مطلع العام الحالي، لقي 683 مهاجرا حتفهم أو فُقدوا في البحر الأبيض المتوسط، وفقا لمنظمة الهجرة الدولية.

وأفادت وزارة الداخلية الإيطالية بأنّ 6175 مهاجرا وصلوا إلى السواحل الإيطالية خلال الفترة ذاتها، وفقا لأحدث الأرقام الصادرة في الثالث من نيسان/أبريل.

كمك/ناش/ب ق

