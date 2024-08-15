أكثر من 9 مليارات دولار عائدات “موانئ دبي العالمية” خلال النصف الأول من 2024

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أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية “دي بي ورلد” المحدودة الخميس عن نتائجها المالية للأشهر الستة الأولى المنتهية في 30 حزيران/يونيو 2024، مشيرة إلى ارتفاع عائداتها بنسبة 3,3 في المئة على أساس سنوي لتبلغ 9,335 مليارات دولار.

وقالت الشركة في بيان إن “قيمة الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وصلت إلى 2,497 مليار دولار، فيما بلغت نسبة هامش الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 26,8 في المئة”.

وأضافت أن “معدل نمو أحجام مناولة الحاويات الإجمالية على أساس المقارنة بالمثل بلغ 6,1 في المئة مدفوعاً بنمو قوي في الأميركيتين، وأوروبا، ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وجبل علي”.

وذكرت أن المجموعة سجلت مصاريف رأسمالية بقيمة 994 مليون دولار في النصف الأول من العام الحالي، مقسّمة إلى 593 مليون دولار للموانئ ومحطات الحاويات، و278 مليون دولار للخدمات اللوجستية والمجمّعات والمناطق الاقتصادية، و122 مليون دولار للخدمات البحرية، ومليون دولار أميركي لعمليات المقر الرئيسي.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية سلطان أحمد بن سليّم “كان لتركيزنا الاستراتيجي على الشحنات ذات هامش الربح المرتفع، وحلول سلسلة التوريد المتكاملة الشاملة، والإدارة الصارمة للتكلفة، دور حاسم في تحقيق هذا الأداء المالي”.