أكراد سوريا يحتجون على أعمال العنف في حلب مع تزايد المخاوف من اتساع نطاق الصراع

4دقائق

القامشلي (سوريا) 13 يناير كانون الثاني (رويترز) – خرج عدة آلاف في مسيرة تحت المطر بشمال شرق سوريا اليوم الثلاثاء للاحتجاج على طرد مقاتلين أكراد من مدينة حلب الأسبوع الماضي بعد أيام من الاشتباكات الدامية.

ينكأ العنف في حلب أحد الجروح الكبيرة في سوريا، إذ يواجه وعد الرئيس أحمد الشرع بتوحيد البلاد تحت قيادة واحدة بعد 14 عاما من الحرب مقاومة من القوات الكردية المتخوفة من حكومته التي يقودها الإسلاميون.

وتشير بيانات وزارة الصحة السورية إلى أن القتال الذي استمر خمسة أيام أسفر عن مقتل 23 شخصا على الأقل وفرار أكثر من 150 ألف شخص من الجيبين اللذين يقودهما الأكراد في المدينة. وغادر آخر المقاتلين الأكراد حلب في الساعات الأولى من 11 يناير كانون الثاني.

وتظاهر عدة آلاف من الأكراد السوريين في مدينة القامشلي بشمال شرق البلاد اليوم وحملوا لافتات تحمل شعارات القوات الكردية وصور لوجوه المقاتلين الأكراد الذين لقوا حتفهم في المعارك وفجر بعضهم أحزمة ناسفة مع اقتراب القوات الحكومية منهم.

* مخاوف من اتساع رقعة الصراع

ظهرت على ملصقات أخرى وجوه الشرع ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان عليها حرف إكس بالون الأحمر وتحمل عبارة “قتلة الشعب الكردي”.

وتتهم تركيا قوات سوريا الديمقراطية، وهي القوة المقاتلة الكردية الرئيسية والتي تدير منطقة شبه مستقلة في شمال شرق سوريا، بالارتباط بحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة منظمة إرهابية.

ويقول كثير من الأكراد إن إراقة الدماء التي وقعت الأسبوع الماضي عمقت شكوكهم في وعود الشرع بالحكم لجميع السوريين.

وقال حسن محمد رئيس مجلس الأديان والمعتقدات في شمال شرق سوريا الذي حضر الاحتجاجات اليوم “إذا كانوا يحبون الأكراد حقا، وإذا كانوا يقولون بصدق إن الأكراد مكون رسمي وأساسي في سوريا، فيجب الاعتراف بحقوق الشعب الكردي في الدستور”.

ويخشى آخرون من تفاقم إراقة الدماء. وأعلنت وزارة الدفاع السورية اليوم الأجزاء الشرقية من حلب التي لا تزال تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية “منطقة عسكرية مغلقة”، وأمرت جميع القوات المسلحة في المنطقة بالانسحاب شرقا.

وقال إدريس الخليل، وهو أحد سكان القامشلي المشاركين في الاحتجاجات اليوم، إن أعمال العنف في حلب تذكره بأعمال القتل الطائفي التي وقعت العام الماضي ضد الأقلية العلوية على الساحل السوري والأقلية الدرزية في جنوب البلاد.

وأضاف “فيما يتعلق بالمخاوف من اندلاع حرب شاملة إذا كانوا يريدون حربا شاملة فإن الناس سيعانون أكثر، وسيؤدي ذلك إلى انقسام بين سكان المنطقة ويمنعهم من العيش معا بسلام”.

(إعداد أحمد هشام للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة )