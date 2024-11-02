أكسيوس: أمريكا تحذر إيران من أنها لن تقدر على كبح إسرائيل إذا هاجمتها

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واشنطن (رويترز) – نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي ومسؤول إسرائيلي سابق قولهما إن الولايات المتحدة حذرت إيران في الأيام القليلة الماضية من شن هجوم آخر على إسرائيل وذكرت أنها لن تكون قادرة على كبح إسرائيل إذا هاجمتها طهران مجددا.

وكان موقع أكسيوس ذكر في وقت سابق أن المخابرات الإسرائيلية أشارت إلى أن إيران تستعد لمهاجمة إسرائيل من الأراضي العراقية في الأيام المقبلة، ربما قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني.