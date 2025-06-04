أكسيوس: أمريكا تعتزم استخدام حق النقض ضد مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة

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من نضال المغربي وكريسبيان بالمر وميشيل نيكولز

القاهرة/القدس/الأمم المتحدة (رويترز) – ذكر موقع أكسيوس أن الولايات المتحدة أبلغت حليفتها إسرائيل أنها ستستخدم حق النقض (الفيتو) يوم الأربعاء ضد مشروع قرار بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يطالب “بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار” بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة.

من المقرر أن يصوت المجلس المؤلف من 15 دولة على نص تقدمت به عشر دول ويطالب أيضا بوصول المساعدات إلى جميع أنحاء القطاع الفلسطيني، الذي يقول الخبراء إن المجاعة تلوح في أفقه ولم تصل إليه سوى مساعدات هزيلة منذ أن رفعت إسرائيل حصارا استمر 11 أسبوعا في 19 مايو أيار.

وترفض إسرائيل الدعوات لوقف إطلاق النار غير المشروط أو الدائم، وتقول إنه لا يمكن السماح لحماس بالبقاء في غزة.

ويأتي التصويت بعد أن توقفت مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة عن توزيع المساعدات يوم الأربعاء في وقت تضغط فيه على إسرائيل لتعزيز تدابير سلامة المدنيين خارج محيطات مواقع التوزيع، وذلك بعد مقتل عشرات الفلسطينيين الذين كانوا يسعون للحصول على المساعدات هذا الأسبوع.

وقالت مؤسسة غزة الإنسانية إنها طلبت من الجيش الإسرائيلي “توجيه حركة المشاة بطريقة تقلل من احتمالات الفوضى أو التصعيد” بالقرب من الأماكن العسكرية، ووضع إرشادات أكثر وضوحا للمدنيين، وتعزيز التدريب لدعم سلامة المدنيين.

وقالت مصادر طبية إن أكثر من 80 شخصا قتلوا جراء إطلاق النار عليهم وأصيب المئات بالقرب من نقاط توزيع بداية من يوم الأحد وعلى مدار ثلاثة أيام، بينهم 27 على الأقل قتلوا يوم الثلاثاء.

وذكر سكان أن جنودا إسرائيليين فتحوا النار على الحشود التي تجمعت قبل الفجر أملا في الحصول على طعام. ونفى الجيش ذلك لكنه أقر يوم الثلاثاء بأن جنوده أطلقوا النار على “مشتبه بهم” تجاهلوا الطلقات التحذيرية وكانوا يقتربون من أفراده.

وقال متحدث باسم المؤسسة “أولويتنا القصوى هي الحفاظ على سلامة المدنيين المتلقين للمساعدات وكرامتهم”.

وجاء إطلاق الجهد الجديد لتوزيع المساعدات على سكان غزة، الذين يزيد عددهم على المليوني نسمة، وسط هجوم شرس جديد تنفذه إسرائيل منذ أواخر الشهر الماضي. وتقول الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة أخرى إن هذا النموذج، الذي يعتمد على أفراد أمن ولوجستيات من شركات أمريكية خاصة، يتسبب في عسكرة المساعدات.