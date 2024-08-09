مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

أكسيوس: أمريكا لن تفرض عقوبات على وحدة تابعة للجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

(رويترز) – أورد موقع أكسيوس يوم الجمعة أن الولايات المتحدة لن تفرض عقوبات على وحدة نيتسح يهودا التابعة للجيش الإسرائيلي، وقررت إنهاء تحقيق في انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان من جانب الوحدة في الضفة الغربية المحتلة.

وذكر أكسيوس، نقلا عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين كبار، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت بهذا التغيير في محادثة بينهما يوم الجمعة.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت في وقت سابق أن واشنطن ستفرض عقوبات على الوحدة بسبب معاملتها للفلسطينيين في الضفة الغربية.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: إيلينا سيرفيتّا

هل يجب إبقاء السياسة بعيدة عن المسابقات الرياضية والمهرجانات الثقافية؟

يتم تسييس الفعاليات الثقافية والرياضية بشكل متزايد. فهل يشكّل ذلك مشكلة؟

شارك في الحوار
23 إعجاب
21 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سايمون برادلي

هل تتجنّب.ين الأخبار؟ ولماذا؟

هل أنت مهتم.ة جدًا بالأخبار، أم تحاول.ين تجنّبها؟ لماذا تعتقد.ين أن الاهتمام العام بالأخبار في تراجع؟ شارك.ي رأيك في الموضوع.

شارك في الحوار
50 إعجاب
65 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: برونو كاوفمان

كيف يمكن تعزيز تعليم الديمقراطية في المدارس؟

هل يجب أن يصبح التعليم السياسي مادة إلزامية في المدارس الثانوية؟ شارك.ي في النقاش.

شارك في الحوار
16 إعجاب
49 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية