أكسيوس: أمريكا لن تفرض عقوبات على وحدة تابعة للجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية

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(رويترز) – أورد موقع أكسيوس يوم الجمعة أن الولايات المتحدة لن تفرض عقوبات على وحدة نيتسح يهودا التابعة للجيش الإسرائيلي، وقررت إنهاء تحقيق في انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان من جانب الوحدة في الضفة الغربية المحتلة.

وذكر أكسيوس، نقلا عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين كبار، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت بهذا التغيير في محادثة بينهما يوم الجمعة.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت في وقت سابق أن واشنطن ستفرض عقوبات على الوحدة بسبب معاملتها للفلسطينيين في الضفة الغربية.