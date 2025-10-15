The Swiss voice in the world since 1935
أكسيوس: إسرائيل قدمت لأمريكا معلومات تظهر أن حماس تستطيع الوصول لمزيد من جثث الرهائن

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

واشنطن (رويترز) – ذكر موقع أكسيوس يوم الأربعاء أن معلومات مخابرات إسرائيلية أطلعت عليها الولايات المتحدة تشير إلى أن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) تستطيع الوصول إلى عدد من جثث الرهائن أكثر مما تقول.

وأضاف الموقع أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأن حماس لا تبذل جهودا كافية لاستعادة جثث الرهائن الإسرائيليين، وأن اتفاق غزة لا يمكن أن ينتقل إلى المرحلة التالية إلا بعد تغيير ذلك.

واستند تقرير الموقع إلى مسؤولين إسرائيليين اثنين ومسؤول أمريكي.

(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية)

