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أكسيوس: إيران تستعد لضرب إسرائيل انطلاقا من العراق خلال أيام

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واشنطن (رويترز) – نقل موقع أكسيوس يوم الخميس عن مصدرين إسرائيليين لم يكشف هويتيهما أن هناك معلومات مخابرات إسرائيلية تفيد بأن إيران تستعد لمهاجمة إسرائيل من الأراضي العراقية في الأيام المقبلة، ربما قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني.

وأضاف تقرير أكسيوس أن من المتوقع تنفيذ الهجوم انطلاقا من العراق باستخدام عدد كبير من الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية.

وقال التقرير إن تنفيذ الهجوم من خلال الجماعات المسلحة الموالية لإيران في العراق قد يكون محاولة من طهران لتجنب هجوم إسرائيلي آخر ضد أهداف استراتيجية في إيران.

وانخرطت إسرائيل وإيران في سلسلة من الضربات العسكرية المتبادلة كجزء من الحرب الأوسع في الشرق الأوسط التي اندلعت بسبب القتال في غزة.

وقصفت طائرات عسكرية إسرائيلية يوم السبت مصانع صواريخ ومواقع أخرى بالقرب من طهران وفي غرب إيران ردا على إطلاق طهران في الأول من أكتوبر تشرين الأول أكثر من 200 صاروخ على إسرائيل.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية يوم الاثنين إن طهران “ستستخدم كل الأدوات المتاحة” للرد على الضربات الإسرائيلية.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية