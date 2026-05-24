أكسيوس: اتفاق سلام مقترح بين أمريكا وإيران يشمل إعادة فتح مضيق هرمز

24 مايو أَيار (رويترز) – قال موقع أكسيوس الإخباري نقلا عن مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة وإيران على وشك التوقيع على اتفاق ينص على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، يتم خلالها إعادة فتح مضيق هرمز.

ينص الاتفاق أيضا على أن تتمكن إيران من بيع النفط بحرية، وعقد مفاوضات بشأن كبح جماح البرنامج النووي الإيراني.

ووفقا لتقرير أكسيوس، سيُفتح مضيق هرمز خلال فترة الستين يوما دون فرض رسوم، وستوافق إيران على إزالة الألغام التي زرعتها في المضيق للسماح للسفن بحرية المرور.

وأضاف التقرير أن في المقابل، وكجزء من الاتفاق المقترح، سترفع الولايات المتحدة حصارها على الموانئ الإيرانية وتصدر بعض الإعفاءات من العقوبات للسماح لإيران ببيع النفط بحرية.

وقال التقرير إن مسودة الاتفاق تتضمن أيضا التزامات من إيران بعدم السعي أبدا إلى حيازة أسلحة نووية والتفاوض بشأن تعليق برنامجها لتخصيب اليورانيوم وإزالة مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب.

وأبلغ مصدران “أكسيوس” أن إيران قدمت للولايات المتحدة، عبر الوسطاء، تعهدات شفوية بشأن نطاق التنازلات التي هي على استعداد لتقديمها بشأن تعليق التخصيب والتخلي عن المواد النووية.

وذكر تقرير أكسيوس أن الولايات المتحدة ستوافق أيضا على التفاوض بشأن رفع العقوبات وإلغاء تجميد الأموال الإيرانية خلال فترة الستين يوما.

ولم يرد البيت الأبيض حتى الآن على طلب رويترز للتعليق على التقرير.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية)