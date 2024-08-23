أكسيوس: بايدن طلب من نتنياهو سحب القوات الإسرائيلية من الحدود بين مصر وغزة

reuters_tickers

1دقيقة

واشنطن (رويترز) – ذكر موقع أكسيوس يوم الجمعة أن الرئيس الأمريكي جو بايدن طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سحب القوات الإسرائيلية من حدود غزة مع مصر في إطار مرحلة أولية من اتفاق وقف إطلاق النار حتى يمكن مواصلة المحادثات.

وقال ثلاثة مسؤولين إسرائيليين لموقع أكسيوس إن نتنياهو قبل جزئيا بطلب بايدن الذي ذكره في مكالمتهما يوم الأربعاء، ووافق على التخلي عن موقع تسيطر عليه القوات الإسرائيلية عند الحدود بين مصر وغزة.