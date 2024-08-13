أكسيوس: بلينكن يرجئ زيارته إلى الشرق الأوسط

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واشنطن (رويترز) – ذكر موقع أكسيوس أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أرجأ زيارته التي كانت مقررة إلى الشرق الأوسط يوم الثلاثاء، وذلك قبل محادثات وقف إطلاق النار في غزة هذا الأسبوع.

وقال الموقع نقلا عن مصدرين لم يذكر اسميهما إن سفر بلينكن تأجل بسبب “حالة الضبابية التي تكتنف الوضع”.

وأطلقت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) صاروخين استهدفا تل أبيب للمرة الأولى منذ أشهر، بينما شنت إسرائيل غارات جوية منفصلة على غزة أسقطت قتلى.

وقال مسؤولون أمريكيون يوم الاثنين إنهم يتوقعون أن تنعقد المحادثات يوم الخميس كما هو مخطط لها.