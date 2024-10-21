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أكسيوس: تحقيق أمريكي حول وحدة بالجيش الإسرائيلي بشأن انتهاكات لحقوق الإنسان

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واشنطن (رويترز) – ذكر موقع أكسيوس يوم الاثنين نقلا عن مسؤولين إسرائيليين ومسؤولين أمريكيين أن الولايات المتحدة بدأت مراجعة لوحدة تابعة للجيش الإسرائيلي قد يكون لها تداعيات على المساعدات الأمريكية لإسرائيل.

وتركز المراجعة على “القوة 100” التابعة للجيش الإسرائيلي، والتي تتولى حراسة المعتقلين من غزة. ولم يتم التوصل إلى أي نتائج حتى الآن، حسبما أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مسؤول أمريكي.

ويخضع عدد من أعضاء الوحدة حاليا للمحاكمة في إسرائيل بتهمة الاعتداء الجنسي على معتقل فلسطيني.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية