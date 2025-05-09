أكسيوس: ترامب اجتمع مع مسؤول إسرائيلي الخميس

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واشنطن (رويترز) – ذكر موقع أكسيوس، نقلا عن مصدرين مطلعين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتمع مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر يوم الخميس، وناقشا المحادثات النووية مع إيران وحرب إسرائيل على غزة.

وعُقد الاجتماع في البيت الأبيض، ولم تُعلن عنه الولايات المتحدة ولا إسرائيل، وفقا لأكسيوس.

وقال أكسيوس إن ديرمر التقى مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم الأربعاء وعقد عدة اجتماعات في البيت الأبيض منها الاجتماع مع ترامب.

ولم يصدر تعليق بعد من البيت الأبيض.

يستعد ترامب لأول رحلة دبلوماسية رئيسية له الأسبوع المقبل، وتشمل جولة في الشرق الأوسط يزور خلالها ثلاث دول يستهلها من السعودية.

ومن المرجح أن تُعقد جولة رابعة من المحادثات النووية الإيرانية الأمريكية خلال مطلع الأسبوع في عُمان وذكرت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية أن تاريخ عقد الاجتماع هو 11 مايو أيار.

وبحسب أكسيوس، قال كبير المفاوضين الأمريكيين ستيف ويتكوف أيضا إن واشنطن تسعى لعقد الجولة التالية من المحادثات مطلع الأسبوع.

وتقول طهران إنها ملتزمة بالدبلوماسية مع واشنطن. وأفاد مصدر مطلع لرويترز بأن ويتكوف سيتوجه إلى عُمان لحضور الجولة التالية من المحادثات مع إيران.

وفيما يتعلق بغزة، وافق مجلس الوزراء الأمني ​​الإسرائيلي هذا الأسبوع على خطة قد تشمل الاستيلاء على القطاع بأكمله الذي يبلغ عدد سكانه 2.3 مليون نسمة، بالإضافة إلى التحكم في المساعدات التي تمنع إسرائيل دخولها منذ مارس آذار.

وتواجه إسرائيل والولايات المتحدة انتقادات من المدافعين عن حقوق الإنسان مع تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة.

كان ترامب قد اقترح سابقا خطة لتهجير الفلسطينيين من غزة وبسط سيطرة واشنطن على القطاع، وهي خطة لاقت تنديدات دولية واسعة.

وتقول منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة والفلسطينيون والدول العربية إن ذلك يعد تطهيرا عرقيا.