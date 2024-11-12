أكسيوس: ترامب اجتمع مع وزير إسرائيلي

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من كانيشكا سينغ

واشنطن (رويترز) – ذكر موقع أكسيوس يوم الاثنين، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين، أن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر التقى مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في منتجع مار إيه لاجو.

الاجتماع الذي عقد يوم الأحد في فلوريدا بين ترامب وديرمر، أحد المساعدين المقربين لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سبق آخر بين الوزير الإسرائيلي ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الاثنين.

وأفاد موقع أكسيوس بأن ديرمر نقل رسائل من نتنياهو إلى ترامب. كما أطلعه على خطط إسرائيل بشأن غزة ولبنان وإيران خلال الشهرين المقبلين قبل تولي ترامب منصبه.

وأضاف الموقع أن ديرمر التقى أيضا مع صهر ترامب جاريد كوشنر، الذي كان مستشارا كبيرا لشؤون الشرق الأوسط خلال إدارة ترامب الأولي بين عامي 2017 و2021.

وقال نتنياهو يوم الأحد إنه تحدث مع ترامب ثلاث مرات خلال الأيام السابقة لتعزيز التحالف بين إسرائيل والولايات المتحدة.

ومنيت الآمال في التوصل إلى هدنة في حرب إسرائيل في غزة بانتكاسة مع إعلان قطر تعليق دور الوساطة في المفاوضات. وقالت إسرائيل بشكل منفصل يوم الاثنين إن هناك تقدما في المحادثات بشأن وقف إطلاق النار في حربها في لبنان.

ويقول بعض المحللين إن إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن ربما لم تعد تتمتع بالنفوذ الكافي للتوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار بعد فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. ومن المقرر أن يتولى ترامب منصبه في 20 يناير كانون الثاني.

وشنت إسرائيل حملتها العسكرية على غزة بعد هجوم حماس عليها في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، والذي تشير إحصاءات إسرائيلية إلى أنه أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز 253 رهينة.

ويقول مسؤولو الصحة في غزة إن أكثر من 43 ألف فلسطيني قُتلوا منذ بدء الحملة العسكرية الإسرائيلية التي دمرت مناطق كبيرة من القطاع.

كما أسفرت العمليات العسكرية، التي تقوم بها إسرائيل بشكل منفصل في لبنان، عن مقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص ونزوح أكثر من مليون. وتقول إسرائيل إنها تستهدف مقاتلي حزب الله في العمليات.