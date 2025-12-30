أكسيوس: ترامب وكبار مستشاريه طالبوا نتنياهو بتغيير سياسته في الضفة الغربية
30 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – قال موقع أكسيوس إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبار مستشاريه طلبوا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماعهم تغيير سياسات إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.
ولم يتسن لرويترز التأكد من التقرير على الفور.
وتتزايد الضغوط الدولية على إسرائيل لكبح هجمات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية التي يقطنها 2.7 مليون فلسطيني ولطالما شكلت جزءا أساسيا في خطط إقامة دولة فلسطينية.
(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)