أكسيوس: ترامب ونتنياهو اتفقا على الضغط لتقليص مبيعات النفط الإيراني للصين
15 فبراير شباط (رويترز) – نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين اثنين قولهما إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اجتماع بالبيت الأبيض يوم الأربعاء على ضرورة أن تعمل واشنطن على خفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصين.
ونقل أكسيوس أمس السبت عن مسؤول أمريكي كبير قوله “اتفقنا على أننا سنبذل قصارى جهدنا لممارسة أقصى قدر من الضغط على إيران، على سبيل المثال، فيما يتعلق بمبيعات النفط الإيراني إلى الصين”.
وردا على سؤال حول التقرير، قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الأحد إن “التعاون الطبيعي بين الدول الذي يجري في إطار القانون الدولي أمر معقول ومشروع، ويجب احترامه وحمايته”.
وتحصل الصين على أكثر من 80 بالمئة من صادرات النفط الإيرانية. وأي انخفاض في هذه التجارة يعني انخفاض عائدات النفط لإيران.
وعقد دبلوماسيون أمريكيون وإيرانيون محادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني عبر وسطاء عمانيين الأسبوع الماضي في محاولة لإحياء الجهود الدبلوماسية، بعد أن نشر ترامب أسطولا بحريا في المنطقة في الوقت الذي يستعد فيه الجيش الأمريكي لاحتمال شن عمليات تستمر لأسابيع على إيران.
(إعداد معاذ عبدالعزيز ومروة سلام وأميرة زهران للنشرة العربية – تحرير )