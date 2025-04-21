أكسيوس: ترامب ونتنياهو يعتزمان مناقشة صفقة الرهائن والمحادثات مع إيران يوم‭ ‬الاثنين

reuters_tickers

1دقيقة

واشنطن (رويترز) – ذكر موقع أكسيوس نقلا عن مصدرين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم التحدث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاثنين لمناقشة وقف إطلاق النار في غزة واتفاق الرهائن والمحادثات النووية مع إيران.

والتقى الزعيمان في البيت الأبيض قبل أسبوعين. وتأتي هذه المكالمة بعد ثلاثة أيام من رفض حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) اقتراحا إسرائيليا لوقف مؤقت لإطلاق النار، وبعد يومين من بدء إيران والولايات المتحدة جولة جديدة من المحادثات النووية في روما.