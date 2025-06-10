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أكسيوس: ترامب يبلغ نتنياهو بمعارضته مهاجمة إيران للسماح بمواصلة المحادثات

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واشنطن (رويترز) – ذكر موقع أكسيوس يوم الثلاثاء نقلا عن مسؤول إسرائيلي وآخر أمريكي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه يعارض القيام بعمل عسكري ضد إيران في الوقت الحالي لأنه يعتقد أن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق نووي معها.

وقال أكسيوس إن الرئيس الأمريكي أدلى بهذه التصريحات خلال اتصال هاتفي مع نتنياهو يوم الاثنين.

غير أن شبكة فوكس نيوز نقلت عن ترامب قوله يوم الثلاثاء إن إيران أصبحت “أكثر تشددا” في المحادثات النووية.

كان ترامب قال إن الجولة المقبلة من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران ستنعقد يوم الخميس فيما قال مسؤول إيراني كبير وآخر أمريكي إنه ليس من المرجح عقدها في ذلك اليوم.

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