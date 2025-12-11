أكسيوس: ترامب يخطط لتعيين جنرال أمريكي لقيادة قوة الأمن الخاصة بغزة

11 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – نقل موقع أكسيوس اليوم الخميس عن مسؤولين أمريكيين اثنين ومسؤولين إسرائيليين اثنين أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعتزم تعيين جنرال أمريكي لقيادة (قوة الاستقرار الدولية) في قطاع غزة.

ولم يتسن لرويترز بعد التأكد من صحة ما ورد في هذا التقرير.

ويعطي قرارٌ تبناه مجلس الأمن الدولي في 17 نوفمبر تشرين الثاني تفويضا (لمجلس سلام) والدول التي تتعاون معه من أجل تأسيس قوة استقرار دولية مؤقتة في غزة.

وذكر موقع أكسيوس أن مايك والتز مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، الذي زار إسرائيل هذا الأسبوع، أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين بأن إدارة ترامب ستتولى قيادة قوة الاستقرار الدولية وستعين جنرالا قائدا لها.

ولم يرد البيت الأبيض ووزارة الدفاع (البنتاجون) على الفور على طلبات من رويترز للتعليق.

وقال ترامب للصحفيين أمس الأربعاء إنه من المتوقع الإعلان عن أسماء قادة العالم الذين سينضمون لمجلس السلام الخاص بغزة مطلع العام المقبل.

ووصف قرار مجلس الأمن، الذي صاغته الولايات المتحدة، مجلس السلام بأنه إدارة انتقالية “ستضع الإطار العام، وتُنسق التمويل اللازم لإعادة إعمار غزة” بما يتماشى مع خطة ترامب للسلام المكونة من 20 بندا لإنهاء الحرب في غزة.

