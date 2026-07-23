أكسيوس: ترامب يدرس بجدية استئناف العمليات القتالية الموسعة في إيران

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23 يوليو تموز (رويترز) – أفاد موقع أكسيوس الإخباري بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في مقابلة أجريت اليوم الخميس إنه يدرس بجدية استئناف العمليات القتالية الموسعة ضد إيران، بما قد يشمل توجيه ضربات أكبر من تلك التي نفذت خلال عملية “ملحمة الغضب”.

ونقل الموقع عن ترامب قوله “لم يتألموا بالقدر الكافي بعد”. وذكر الموقع، في الوقت ذاته، أن ترامب لم يتخذ قرارا نهائيا بهذا الشأن حتى الآن.

(إعداد مروة غريب للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم )