أكسيوس: نتنياهو تحدث إلى ترامب قبل قصف إسرائيل لقطر

1دقيقة

(رويترز) – ذكر موقع أكسيوس يوم الاثنين نقلا عن مسؤولين إسرائيليين أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن إسرائيل تخطط لمهاجمة قادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطر قبل وقوع ضربة الأسبوع الماضي.

وكان البيت الأبيض قال إنه لم يُبلغ بالضربة إلا بعد إطلاق الصواريخ، مما لم يُتح لترامب فرصة معارضة الضربة.

لكن أكسيوس نقل عن سبعة مسؤولين إسرائيليين قولهم إن البيت الأبيض كان على علم مسبق بالضربة، حتى لو كان الإطار الزمني لوقفها ضيقا.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)