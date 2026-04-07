أكسيوس نقلا عن مسؤول أمريكي: وقف إطلاق النار سيبدأ عندما تفتح إيران مضيق هرمز
واشنطن 7 أبريل نيسان (رويترز) – نقل موقع أكسيوس يوم الثلاثاء عن مسؤول بالبيت الأبيض القول إن وقف إطلاق النار في الحرب مع إيران سيدخل حيز التنفيذ عندما تفتح طهران مضيق هرمز، وذلك بعد أن نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي أنه سيتوقف عن قصف إيران لمدة أسبوعين.
وأفاد الموقع أيضا بأنه من المقرر عقد الجولة الأولى من المحادثات بين واشنطن وطهران يوم الجمعة في إسلام اباد. وتقوم باكستان بالوساطة بين الجانبين.
(إعداد مروة غريب للنشرة العربية )