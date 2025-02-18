أكسيوس نقلا عن مسؤول إسرائيلي كبير: التوصل إلى اتفاق مع حماس لتحرير 6 رهائن

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واشنطن (رويترز) – نقل موقع أكسيوس الإخباري عن مسؤول إسرائيلي كبير لم يذكره بالاسم قوله إنه تم التوصل إلى اتفاق مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لإطلاق سراح الرهائن الستة‭‭ ‬‬الأحياء المتبقين يوم السبت المقبل.

وأضاف الموقع أن هذه الخطوة ستكون ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتأتي في الوقت الذي تستعد فيه إسرائيل هذا الأسبوع لبدء مفاوضات غير مباشرة مع حماس بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق.