أكسيوس نقلا عن وزير خارجية إسرائيل: نقترب من لحظة حرب شاملة ضد حزب الله

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(رويترز) – نقل موقع أكسيوس عن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس قوله إن إسرائيل تقترب من الدخول في حرب شاملة مع جماعة حزب الله ولبنان بعدما أدى هجوم صاروخي على ملعب لكرة القدم في هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل إلى مقتل 10 أشخاص يوم السبت.

وأضاف كاتس للموقع “هجوم حزب الله اليوم تجاوز كل الخطوط الحمراء، وسيكون الرد وفقا لذلك. إننا نقترب من لحظة حرب شاملة ضد حزب الله ولبنان”.

ونفت الجماعة اللبنانية المتحالفة مع إيران أي دور لها في الهجوم.