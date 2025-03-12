ألبانيزي: “لا مبرّر بتاتا” للرسوم الجمركية الأميركية على الصلب الأسترالي

afp_tickers

3دقائق

أكّد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي الأربعاء بعد فشله في الحصول على إعفاء من الرسوم الجمركية الأميركية على صادرات بلاده من الصلب والألومنيوم أنّ هذه الرسوم التي دخلت لتوّها حيّز التنفيذ هي “غير مبرّرة بتاتا”.

وبعد أن بدّد البيت الأبيض آمال أستراليا بأن تحصل صادراتها من الصلب والألومنيوم إلى الولايات المتّحدة على إعفاء من رسوم جمركية بنسبة 25%، قال ألبانيزي للصحافيين “هذا ليس عملا وديا”.

وأضاف “من الواضح تماما أنّها ليست خطوة إيجابية في علاقتنا. الأمر بهذه البساطة”.

ووقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 10 شباط/فبراير أمرين تنفيذيين فرض بموجبهما رسوما جمركية بنسبة 25% على واردات بلاده من الصلب والألمنيوم من كل الدول، وذلك اعتبارا من 12 آذار/مارس، “دون استثناءات أو إعفاءات”.

والأربعاء، اعتبر ألبانيزي أنّ قرار ترامب استهداف أستراليا، الحليفة الوثيقة للولايات المتحدة “يتعارض مع روح الصداقة الراسخة بين بلدينا”.

وتابع “على الأصدقاء أن يتصرفوا بطريقة تُعزّز، لدى شعبينا، واقع أنّنا أصدقاء”.

لكنّ رئيس الوزراء الأسترالي أكّد أنّ بلاده لن تردّ على الإجراء الأميركي بمثله لأنّ من شأن هكذا خطوة انتقامية أن تضرّ بالاقتصاد الأسترالي أيضا وأن تؤدّي إلى “تباطؤ النمو وارتفاع التضخّم”.

وكان ألبانيزي أجرى في شباط/فبراير مكالمة هاتفية مع ترامب ألمح في أعقابها إلى أنّ أستراليا قد تكون من الدول القليلة التي يمكن أن تحصل على إعفاء من الرسوم الجمركية الأميركية.

وقال يومها إنّ “الرئيس الأميركي وافق على أن يتمّ درس عملية إعفاء لما فيه مصلحة بلدينا”.

لكنّ البيت الأبيض بدّد هذه الآمال مساء الثلاثاء بإعلانه أنّ مسألة الإعفاء لم تعد واردة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت لشبكة “إيه بي سي” التفلزيونية الأسترالية العمومية إنّ ترامب “درس الأمر وقرّر رفضه”.

ويختزن باطن الأرض في أستراليا ثروات ضخمة من الفحم الحجري والغاز والمعادن والعناصر المعدنية، بما في ذلك الحديد.

وتصدّر أستراليا هذه الثروات الطبيعية بالدرجة الأولى إلى الصين.

ووفقا للحكومة، تمثّل الصادرات الأسترالية إلى الولايات المتّحدة 1% من واردات هذا البلد من الصلب و2% من الألومنيوم.

دج/بم