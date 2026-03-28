ألبا البحرينية تؤكد تعرض منشآتها لهجوم إيراني

29 مارس آذار (رويترز) – ذكرت وكالة أنباء البحرين الرسمية أن شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) أكدت أن منشآتها تعرضت لهجوم إيراني اليوم السبت.

وقالت ألشركة إن شخصين أصيبا بجروح طفيفة في الهجوم، مضيفة أنها تعمل على تقييم الأضرار التي لحقت بالمنشآت.

ويأتي هذا التأكيد بعد أن أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف شركة ألمنيوم البحرين وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم ردا على هجمات استهدفت مصنعين إيرانيين للصلب.

(تغطية صحفية منة علاء الدين ونيرة عبد الله – إعداد مروة سلام للنشرة العربية)