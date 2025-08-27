The Swiss voice in the world since 1935
ألمانيا: إعادة فرض العقوبات على إيران لا تزال خيارا مطروحا

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

برلين (رويترز) – قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية يوم الأربعاء إن فرنسا وبريطانيا وألمانيا لا تزال مستعدة لتفعيل آلية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، وذلك بعد اجتماع الدول الثلاث مع طهران يوم الثلاثاء في محاولة لإحياء الجهود الدبلوماسية بشأن برنامجها النووي.

وأضاف المتحدث خلال مؤتمر صحفي أن إعادة فرض العقوبات لا يزال خيارا مطروحا بعد انتهاء المحادثات دون نتيجة حاسمة، لكن فرنسا وبريطانيا وألمانيا ستواصل السعي للتوصل إلى حل دبلوماسي.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية – تحرير محمد محمدين)

