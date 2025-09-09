ألمانيا: الهجوم الإسرائيلي على الدوحة “غير مقبول”

برلين (رويترز) – قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس ووزير الخارجية يوهان فاديفول يوم الثلاثاء إن الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قيادات بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في الدوحة “غير مقبول”.

ومن جانبه قال فاديفول “الهجوم الإسرائيلي على الدوحة لا ينتهك سيادة دولة قطر على أراضيها فحسب، بل يُعرّض للخطر جميع جهودنا لإطلاق سراح الرهائن”، مشيرا إلى أن قطر تلعب دورا محوريا في الجهود الرامية إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.

وأوضح متحدث باسم الحكومة أن ميرتس أجرى اتصالا هاتفيا مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وأبلغ ميرتس الأمير أن انتهاك سيادة قطر وسلامة أراضيها بالهجوم الإسرائيلي أمر لا يمكن قبوله.

وأضاف “يتعين ألا تمتد الحرب لتطال المنطقة بأكملها”.

وأعلنت حماس في وقت سابق يوم الثلاثاء مقتل خمسة من أعضائها في هجوم إسرائيلي في الدوحة، بينهم نجل خليل الحية رئيس المكتب السياسي للحركة في غزة والذي يقيم في الخارج.

(إعداد حسن عمار وحاتم علي للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد ‭ ‬)