ألمانيا: الهجوم على قطر لم يغير موقفنا العام تجاه إسرائيل

برلين (رويترز) – قالت الحكومة الألمانية يوم الأربعاء إن انتهاك سيادة قطر وسلامة أراضيها أمر غير مقبول، وذلك بعد يوم من شن إسرائيل غارة جوية استهدفت مسؤولين من حركة حماس في الدوحة، لكنها أكدت دعمها لإسرائيل.

وذكر متحدث باسم الحكومة خلال مؤتمر صحفي دوري “أنتم تعلمون موقفنا الأساسي تجاه دولة إسرائيل، ولم يتغير شيء”.

وعندما سُئل عن اقتراح المفوضية الأوروبية بتعليق التدابير التجارية في اتفاقية الاتحاد الأوروبي مع إسرائيل، قال المتحدث إن هذه التدابير المقترحة لم تحظ بأغلبية في المجلس الأوروبي حتى الآن.

(إعداد رحاب علاء للنشرة العربية – تحرير مروة سلام)

