ألمانيا: تفعيل عملية إعادة فرض عقوبات إيران قد تكون بداية دبلوماسية جديدة

برلين (رويترز) – قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول يوم الخميس إن تفعيل عملية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران قد تمثل بداية مرحلة جديدة في المفاوضات الدبلوماسية.

أدلى فاديفول بهذه التصريحات عقب قرار بريطانيا وفرنسا وألمانيا بدء عملية مدتها 30 يوما لإعادة فرض العقوبات على البرنامج النووي الإيراني.

ودعا فاديفول إيران إلى التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والالتزام بوضوح بالمفاوضات المباشرة مع الولايات المتحدة.

