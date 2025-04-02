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ألمانيا: ساعدنا 19 ألمانيا وأسرهم على مغادرة قطاع غزة

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برلين (رويترز) – قال متحدث إن ألمانيا ساعدت 19 من مواطنيها وأسرهم على مغادرة قطاع غزة والسفر جوا إلى ألمانيا بعد التفاوض مع إسرائيل على ذلك.

وأضاف المتحدث في مؤتمر صحفي معتاد يوم الأربعاء “كنا سنصبح سعداء إذا استطعنا أن ننفذ ذلك في وقت سابق. لقد استغرق الأمر وقتا”.

وأفادت وزارة الخارجية بأن 19 ألمانيا وأفراد أسرهم من الفلسطينيين وعددهم 14 غادروا قطاع غزة من معبر كرم أبو سالم ونقلوا إلى ليبتزيج في شرق ألمانيا يوم الثلاثاء.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية