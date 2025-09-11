The Swiss voice in the world since 1935
ألمانيا: سندعم قرار الأمم المتحدة بشأن حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني

(رويترز) – قال متحدث باسم الحكومة الألمانية لرويترز يوم الخميس إن برلين ستدعم قرار الأمم المتحدة بشأن حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني لكنها لا تعتقد بأن الوقت قد حان للاعتراف بدولة فلسطينية.

وأضاف المتحدث “ألمانيا ستدعم قرارا كهذا يصف ببساطة الوضع الراهن في القانون الدولي”، مشيرا إلى أن برلين “دائما ما أيدت حل الدولتين، وتطالب به على الدوام”.

وأردف المتحدث “أكد المستشار (فريدريش ميرتس) قبل يومين مجددا أن ألمانيا لا ترى أن الوقت حان للاعتراف بدولة فلسطينية”.

وأعلنت كل من بريطانيا وفرنسا وكندا وأستراليا وبلجيكا أنها ستعترف بدولة فلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر، على الرغم من أن لندن قالت إنها قد تتراجع إذا اتخذت إسرائيل خطوات لتخفيف الأزمة الإنسانية في غزة والالتزام بعملية سلام طويلة الأمد.

وتعارض الولايات المتحدة بشدة أي تحرك من جانب حلفائها الأوروبيين للاعتراف بدولة فلسطينية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أعلن الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة أبلغت دولا أخرى بأن الاعتراف بدولة فلسطينية سيسبب المزيد من المشكلات.

ويشير الذين يرون في الاعتراف لفتة رمزية إلى حد بعيد إلى الوجود الضئيل على الأرض والتأثير المحدود في الصراع لدول مثل الصين والهند وروسيا والعديد من الدول العربية التي اعترفت بدولة فلسطينية منذ عقود.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)

