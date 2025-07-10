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ألمانيا: على إيران الضغط على الحوثيين لوقف الهجمات على السفن

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برلين (رويترز) – قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول يوم الخميس إنه يتوقع من إيران أن تمارس نفوذها على الحوثيين في اليمن لوقف هجماتهم على السفن في البحر الأحمر.

وذكر في مؤتمر صحفي في فيينا مع نظيريه الإسرائيلي والنمساوي “نندد بهذه (الهجمات) بأشد العبارات، ونتوقع من إيران أن تمارس نفوذها على الحوثيين لوضع حد لها”.

وأضاف “هذا يظهر حاجتنا إلى تفاهم مع إيران بشكل عام، ليس فقط فيما يتعلق بتطوير الأسلحة النووية، بل أيضا فيما يتعلق بسلوك إيران الإقليمي”.

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