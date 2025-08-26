ألمانيا: لن ننضم لمبادرة الاعتراف بدولة فلسطينية

برلين (رويترز) – قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس يوم الثلاثاء إن بلاده لن تنضم إلى مبادرة حلفاء غربيين للاعتراف بدولة فلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل.

وكان ميرتس يتحدث في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الذي أعلن الشهر الماضي عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين في الجمعية العامة، في أعقاب خطوة مماثلة من فرنسا وبريطانيا.

وقال ميرتس “موقف الحكومة الاتحادية واضح فيما يتعلق بإمكانية الاعتراف بدولة فلسطين”.

وأضاف “كندا تعلم ذلك. لن ننضم إلى هذه المبادرة. لا نرى أن الشروط تم استيفاؤها”.

(إعداد رحاب علاء للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)