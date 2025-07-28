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ألمانيا: مستعدون لزيادة الضغط على إسرائيل بشأن غزة

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برلين (رويترز) – قالت الحكومة الألمانية يوم الاثنين إنها مستعدة لاتخاذ خطوات للضغط على إسرائيل بشأن الوضع الإنساني في غزة، لكنها لم تذكر تفاصيل حول ماهية هذه الخطوات.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية “كان المستشار واضحا للغاية في المحادثة الهاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي… بأن الحكومة الاتحادية مستعدة لزيادة الضغط إذا لم يتم إحراز تقدم”.

وأضاف “نحن مستعدون من حيث المبدأ لاتخاذ مزيد من الخطوات، وهذا هو أيضا الغرض من الاجتماع الأمني ظهر اليوم”، في إشارة إلى اجتماع لمجلس الوزراء الأمني الألماني.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية