ألمانيا: منفتحون على تعزيز العلاقات مع الحكومة السورية

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

برلين 14 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال متحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء إن بلاده منفتحة على تعزيز العلاقات مع الحكومة السورية الجديدة، مضيفا أن برلين تراقب الوضع في البلاد عن كثب.

وأضاف المتحدث في مؤتمر صحفي دوري “الحكومة الألمانية منفتحة بالطبع على تعزيز العلاقات وفتح صفحة جديدة مع الحكومة السورية”.

وأردف قائلا إن برلين تراقب عن كثب الوضع في مدينة حلب السورية، حيث اندلعت اشتباكات مؤخرا أسفرت عن سقوط قتلى، وذلك بالتشاور الوثيق أيضا مع دمشق.

وقال المتحدث “الوضع في سوريا يحتاج إلى إعادة تقييم بشكل شبه يومي… لا أرغب في تقديم تقييم جديد لوضع محدد الآن. ولكن أعتقد أنه ستتاح لنا الفرصة لمناقشة ذلك بمزيد من التفصيل في الأيام المقبلة”.

وكانت صحيفة بيلد الألمانية قد ذكرت أمس الثلاثاء، نقلا عن مصدر أمني وحكومي، أن من المتوقع أن يزور الرئيس السوري أحمد الشرع برلين في بداية الأسبوع المقبل.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)

