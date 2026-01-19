The Swiss voice in the world since 1935
ألمانيا: نشكر ترامب على دعوتنا لمجلس السلام وندرس كيفية المساهمة

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

برلين 19 يناير كانون الثاني (رويترز) – عبر متحدث باسم الحكومة الألمانية في برلين عن الشكر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الدعوة للانضمام “لمجلس السلام”، وقال إن ألمانيا ستدرس المساهمة التي يمكن أن تقدمها من أجل تحقيق هدف التوصل إلى حل دائم للصراع في غزة.

وأوضح المتحدث في مؤتمر صحفي دوري اليوم الاثنين أن الحكومة لا تتفق مع المخاوف من أن المجلس الذي يشكله ترامب يمكن أن يقوض الأمم المتحدة.

وأوضح المتحدث “هذا بالنسبة لنا هو الإطار المركزي متعدد الأطراف”، وشدد على أهمية هذه الأداة في مثل الأوقات الراهنة التي تشهد أزمات عالمية غير مسبوقة.

(إعداد مروة غريب للنشرة العربية )

