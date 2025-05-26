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ألمانيا: هجمات إسرائيل على غزة لم يعد ممكنا تبريرها بأنها قتال ضد حماس

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(رويترز) – قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس يوم الاثنين إن أحدث الهجمات الإسرائيلية على غزة تُلحق خسائر بشرية بين المدنيين، وهو ما لم يعد يمكن تبريره بأنه حرب على الإرهاب.

وأضاف في مقابلة تلفزيونية مع شبكة دبليو.دي.آر “إلحاق الأذى بالمدنيين إلى هذا الحد، كما هو الحال بشكل متزايد في الأيام الماضية، ليس من الممكن تبريره باعتباره حربا على إرهاب حماس”.

وقال إنه يعتزم إجراء مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذا الأسبوع لحثه على “عدم المبالغة” على الرغم من أنه “لأسباب تاريخية”، ستكون ألمانيا دائما أكثر تحفظا في انتقاداتها مقارنة مع بعض الشركاء الأوروبيين.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية